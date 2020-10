green

Jurado de ‘casting’ del certamen, esa fue la forma en que presentaron a la famosa, y en ese cargo la acompañarán ‘Chacha’ Posada y Omar Iglesia (‘Lupe’ Dangond).

Así se puede ver en una publicación del Instagram del concurso —que finalmente sí se realizará este año entre el 6 y 16 de noviembre y ya se conocen las primeras candidatas—, donde además hicieron un resumen de quién es Mara Cifuentes.

Aparte de referirse a ella como una “modelo colombo americana”, mencionaron su participación en el ‘reality’ de Caracol y en campañas de modelaje.

“Ha liderado diferentes campañas de moda y pasarela tanto a nivel nacional como internacional. Su experiencia en el mundo del modelaje la hace experta en el manejo escénico, lenguaje corporal y proyección. Es una de las ‘instamodels’ más seguidas del país, convirtiéndose en unas de las favoritas de las marcas nacionales e internacionales”, escribieron en la publicación.

La selección de la exparticipante de ‘La Agencia’ como jurado llega luego de que se especulara que, si el Miss Universe Colombia abría la posibilidad para participantes trans, ella podía ser una de las candidatas del reinado. No obstante, este año finalmente no avalaron esa opción, pero por unas declaraciones de la joven no se descarta que en 2021 sí pueda concursar.

Aquí la publicación con la que el concurso de belleza, para elegir la representante de Colombia en el próximo Miss Universo, confirmó que Mara Cifuentes es parte del proceso.