Por: El Colombiano

La reciente partida de Fabiola Posada, más conocida como la ‘gorda’ Fabiola, ha dejado un vacío irreparable en el mundo del entretenimiento colombiano.

La humorista, ícono de la televisión por su carisma y sentido del humor, fue también esposa y compañera de vida del comediante Nelson Polanía, ‘Polilla’, y juntos, construyeron una relación de más de 28 años, marcada por la risa, el amor y las adversidades que superaron a lo largo del tiempo.

En medio del dolor tras la pérdida de su esposa, ‘Polilla’ compartió sus primeras palabras de agradecimiento hacia quienes les han brindado apoyo, en un homenaje organizado en el programa La Luciérnaga.

“Mi Dios es grande. Ya no tengo más lágrimas de felicidad para agradecer este hermoso gesto”, dijo. Sus palabras resonaron con aquellos que han seguido de cerca la trayectoria de la pareja, que comenzó su historia de amor en los camerinos de ‘Sábados felices’, donde ambos se conocieron y consolidaron su relación.

En una entrevista con Los 40 Principales, ‘Polilla’ recordó con humor y cariño cómo surgió su romance con la ‘gorda’ Fabiola, describiendo los momentos únicos que compartieron, las crisis que enfrentaron y los tres matrimonios simbólicos que celebraron a lo largo de su vida juntos.

Este diálogo, que hoy se rescata tras el fallecimiento de la humorista, permite vislumbrar no solo el amor que compartían, sino también la chispa de humor que siempre los caracterizó.

A continuación, presentamos dicha entrevista:

¿Cómo nace ese amor entre ustedes?

“Fue un amor raro. Yo empecé en ‘Sábado felices y en esa época ya estaba la ‘gorda’ Fabiola y todo. Ellos renunciaron junto a un grupo grande cuando se abrieron los canales. Entonces yo estuve en ‘Sábado felices’ como seis meses. Llegó un nuevo director, cambió todo, y muchos se fueron. Ahí fue cuando empecé a trabajar con la ‘Gorda’, y así comenzó todo.

“Todo fue un poco al revés. Me fui a vivir con ella cuando quedó embarazada. Tuvimos un romance muy bonito, salíamos mucho a rumbear, y fue algo muy “sui generis”, como dicen por ahí. Pero aquí estamos, ya llevamos 28 años juntos, ¡y con tres matrimonios encima!”.

¿Cómo así que tres matrimonios?

“Sí. El último matrimonio lo hicimos en una fundación que apoyamos mucho, la Fundación del Padre Antonio, que es la Casa de Emaús. Nos casamos ahí, pedimos lluvia de sobres y recogimos buen dinero.

¿Y fue para ellos?

“Sí, todo fue para ellos. Nos hicieron una boda muy bonita. Primero nos habíamos casado por lo civil”.

¿Papeleo, papeleo?

“Sí, para sacarle la visa a mi hijo, porque en esa época no la tenía, ya que no estábamos casados, entonces le pedí matrimonio a la ‘Gorda’ en un programa de Marta Susana en Miami. Me dijeron: ‘¿Por qué no se casa con la Gorda?’. Yo respondí: ‘Claro, ¿por qué no?’. Pedí matrimonio en el programa y nos dieron la luna de miel: diez días en Miami”.

¿De verdad?

“Sí, claro. Luego nos casamos en Las Vegas siete años después. Fue muy chévere, nos casó Elvis Presley. Y después nos casamos por la iglesia, acá en Colombia, como les conté”.

¿Y cómo se dio ese matrimonio?

“Un día le dije a la Gorda: ‘Oye, ¿tú no has hecho la nulidad de tu matrimonio?’. Porque ya estaba separada, pero no había hecho la nulidad, y un padre nos había dicho que ya se podía hacer. Entonces yo le dije: ‘Gorda, sepárese, haga la nulidad del matrimonio y casémonos’. Ella dijo: ‘Ay, ¿de verdad?’. Y así fue, hizo la nulidad y nos casamos”.

Hablando de matrimonios, ¿cuánto llevan juntos?

“Con mi Gordita ya cumplimos 28 años. Pasamos las bodas de plata hace tres años, 28 años haciendo comedia, viviendo juntos, y casándonos”.

