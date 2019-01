“La máscara es un diseño que recuerda a Salvador Dalí, pero un bigote así lo puede llevar cualquiera, aunque Dalí lo popularizara”, se lee en las declaraciones que publica El País de España sobre el revuelo que está causando un reclamo de la fundación por los “derechos inmateriales derivados de la obra y de la persona” del pintor ante el uso que se hace de su imagen, a través de una máscara, en la serie ‘La casa de papel’.

Según fuentes de la institución que fomenta, protege y defiende el legado del artista, y que fue creada por este en 1983 para que desarrollara este cometido, “cualquier persona que quiera ejercitar o explotar alguno de estos derechos” debe contar con su autorización previa.

En ‘La casa de papel’, galardonada de un premio Emmy Internacional, una banda de atracadores se oculta tras una máscara que caricaturiza el rostro de Salvador Dalí.

“Vancouver Media [que colaboró en la producción] presentó un modelo de máscara y unos monos rojos que a la dirección de ficción le pareció bien”, añadió la fuente de Atresmedia al medio español.

Por el lado de Vancouver Media también explicaron por qué no pidieron permiso para el uso de la imagen de Dalí: “Fue una decisión de los creadores respaldada por el equipo de arte de la productora. Entonces se encargó a un artesano que hiciera una caricatura ex profeso para la serie y se planteó si había que pedir permiso, pero nuestro equipo jurídico recomendó que no era necesario al tratarse de una caricatura”, se lee en el artículo publicado por El País.

El éxito de la producción, la de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix, alertó a la Fundación Dalí, que recuerda que, si tiene conocimiento de que sus derechos se han vulnerado, intenta siempre “reconducir la situación”.

En todos los casos exige de todos modos “que se regularicen los usos no autorizados”, sin que se precisen por el momento las acciones que se emprenderán.

La polémica por los derechos llega el día en que se cumplen 30 años del aniversario del fallecimiento de Salvador Dalí, al que el Ayuntamiento de Figueras rindió un homenaje ante su cripta en el Teatro-Museo de esta localidad catalana en la que nació y murió el pintor surrealista.

Hace un par de semana se filtraron las primeras imágenes de lo que será la próxima temporada de ‘La casa de papel’.