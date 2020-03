green

Hace un tiempo, la presentadora lanzó una línea de camisetas con la frase “Vos podés” en diferentes tonos y diseños vanguardistas, pero se dio cuenta que la han estado plagiando y están vendiendo las prendas en varias ciudades de Colombia.

“Las venden al por mayor en colores que yo no he sacado […] en materiales terribles”, expresó Tatiana en sus historias.

Pero eso no es todo, pues se han tomado el atrevimiento de promocionar las camisetas con su imagen, haciéndose pasar por ella e, incluso, han puesto a sus amigas Laura Acuña y Carolina Soto en dichas promociones, sin su debido consentimiento.

La expresentadora de RCN se notó muy “furiosa, harta y mamada” por que la gente “no utiliza su cerebro y sus talentos”, sino que se dedican a plagiar sus diseños.

“Estoy invirtiendo dinero, me está costando plata, no es gratis, ni la plata me aparece debajo del colchón”, dijo muy indignada.

Las historias ya no se encuentran disponibles en su cuenta de Instagram, pero fueron compartidas en la más reciente emisión de este martes de ‘Lo sé todo’.