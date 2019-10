En la publicación, que después eliminó y fue compartida por el portal El Pregonar, Piter aseguró que perdió ” casi 2 horas” de su vida viendo la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix.

Además, aclaró que ni siquiera soportó en la sala de cine la duración total de la película, pues se salió a los 90 minutos. “Qué drama tan hpta. Acción cero”, agregó.

Cabe mencionar que, a pesar de que es una producción que está bajo el sello de DC Comics, la cinta, según IMDb, está dentro de las categorías de: crimen, suspenso psicológico y drama.

La opinión de empresario ‘levantó ampolla’ entre algunos usuarios, que sí consideran que la producción dirigida por Todd Phillips es buena, y se sintieron cómodos con la trama desarrollada durante las 2 horas y 2 minutos.

Además, otros tuiteros le dijeron que debió ver las críticas antes de asistir a la sala de cine. Sin embargo, hubo un gran grupo de personas que apoyaron su punto de vista y mencionaron que la edad límite (+15) es muy baja para el contenido presentado.

Ahora, el humorista aclaró que no le gustan las películas de drama, ni tristes y que conociendo el personaje esperaba una historia diferente.

Llevan dos dias insultandome porque dije que no me gusto la pelicula “Jocker” la actuacion del man impecable pero pues no me gustan las pelicula de drama, las peliculas tristes como tal NO ME GUSTAN. Con ese nombre y conociendo algo del personaje de los comics 😳 creí otra cosa

— PITER ALBEIRO (@PITERALBEIRO) October 14, 2019