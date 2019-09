El exhumorista habló de su nueva vida en el programa de entretenimiento ‘La movida’, del Canal RCN. Allí aseguró que decidió dejar su carrera como comediante porque, más allá de estar en el mejor momento de ella, no estaba teniendo tiempo para disfrutar de su familia, algo que para él es vital para ser realmente feliz.

“Me dijeron que por qué me iba a retirar en el mejor momento de mi carrera. El mejor momento de la carrera no siempre es el mejor momento de la vida y yo prefiero estar en el mejor momento de mi vida así no esté en el mejor momento de mi carrera”, explicó en un primer momento Alejandro Leiva, como es su verdadero nombre.

Sobre las cosas simples de la vida que ahora puede disfrutar junto a sus seres queridos, ‘Piter Albeiro’ acotó: “Tengo una vida maravillosa. Duermo todos los días en mi casa, no tengo que viajar, veo a mi niño todos los días, lo busco en el colegio, y esa para mí es la riqueza más grande de un ser humano: poder disfrutar de su familia, de sus amigos y de su tiempo”.

Leiva también manifestó que su ciclo como humorista estaba cumplido y que eso también lo invitó a tomar esa decisión tan crucial. “Cuando yo me retiro el ciclo estaba cumplido. Estaba viajando de jueves a domingo, estaba ganando dinero, pero estaba perdiendo tiempo en familia”, concluyó el ahora empresario.

Sobre esa nueva faceta de su vida, en la que está teniendo un éxito rotundo, ‘Piter Albeiro’ aseguró: “Son cinco empresas las que tenemos, unas se conectan con otras, todas tienen modelos de negocio parecidos y mi sueño es que mi hijo quiera ser parte de esas empresas”.

Este fue el diálogo que tuvo el excomediante con ese medio de comunicación: