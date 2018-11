Ante esto, el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, le preguntó al reguetonero qué pensaba de lo que le dijo la icónica cantante y él dijo:

“Es muy bonito que esta superestrella del mundo reconozca tu trabajo. Madonna me lleva toda mi vida de carrera musical […] Representa mucho, me motiva a seguir soñando y a trabajar más fuerte”.

Maluma también se refirió a su propia apariencia y lo que la gente a dicho de esta asegurando que cada transformación para él es crecer.

“Si llevo 15 días con el mismo peinado, me estreso […] Se me vea bien o se me vea mal, es un cambio y es evolución”, detalló el colombiano.