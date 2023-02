La película ‘Encanto‘ ganó dos Grammy en las categorías de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales y en la de mejor banda sonora para medios visuales durante la 65ª edición de estos premios que se están celebrando este domingo en Los Ángeles.

En el primer apartado, el filme ambientado en el folclore colombiano logró imponerse a las bandas sonoras de “Elvis”, “West Side Story”, “Stranger Things” y “Top Gun: Maverick”.

(Vea también: EN VIVO: Premios Grammy 2023 en Los Ángeles: Maluma, Camilo, Carlos Vives y más artistas)

En el segundo, “Encanto” hizo lo propio de la mano de Germaine Franco ante Michel Giacchino (“The Batman”), Hans Zimmer (“No Time to Die”), Jonny Greenwood (“The Power of the Dog”) y Nicholas Britell (“Succession: Season 3”).

La compositora hispana fue la encargada subir al escenario y recoger el segundo galardón con un bonito recuerdo al puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, creador del éxito “Dos Oruguitas” que también forma parte de la banda sonora de “Encanto”.

Miranda no pudo asistir a la ceremonia pero fue definido como “una inspiración y todo un genio”, según la propia Franco.

“Gracias a los músicos que crearon esto e hicieron el mundo un poco mejor con esta película”, afirmó emocionada la creadora mientras sostenía un papel donde iba leyendo un discurso que terminó en español pronunciado un sentido “muchas gracias, mamá”.

El tema “We Don’t Talk About Bruno”, que integra el repertorio de la laureada cinta, también es candidato a alzarse con el gramófono dorado en la categoría de mejor canción compuesta para medios visuales.

Esta producción se convirtió en un éxito rotundo desde su lanzamiento a finales de 2021 y se erigió como la más escuchada de la plataforma YouTube en Estados Unidos durante 2022.

Debido a la gran cantidad de categorías que reconocen cada año los Grammy, la Academia de la Grabación divide su ceremonia en dos partes: una gala previa, que no se televisa y donde se entregan por la mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene lugar más entrada la tarde y que anuncia los premios más populares ya ante las cámaras.

La 65ª edición de los Grammy se está desarrollando este domingo en el recinto deportivo Crypto.com Arena, conocido por ser la casa de Los Angeles Lakers y la de Los Angeles Clippers.