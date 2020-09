green

Lo hizo en una charla con Ismael Cala, en CNN, en donde contó curiosidades de la novela que regresa el próximo mes a la televisión colombiana, como que la canción con la que se grabó la escena del baile no fue ‘El pirulino’, algo que le contó a Pulzo Dago García hace unas semanas, pero también que escamoso hace referencia a una persona que cree saberlo todo.

“Escamoso es aquel que es como el tipo que sabe de todo, el que se las sabe todas. Él sabe de todo y no sabe nada. Pero es tan buen vendedor de que sabe, que la gente termina por creerle, y ahí es que empieza el problema, y ahí es que se volvía muy graciosa la novela, porque el hombre se metía en problemas diciendo que sabía de todo, y al final, no sabía”, explicó Miguel Varoni, luego de desglosar un poco la verdadera personalidad del icónico personaje, que a su modo de ver no era realmente gracioso, sino que lo eran las situaciones en las que se metía.

“El personaje de ‘Pedro, el escamoso’ no era un personaje chistoso, yo creo que lo que le pasaba era muy chistoso, y él sufría mucho con todo lo que le pasaba, y eso, obviamente, hacía que la gente se riera. Sí hay una cosa muy cierta, y es que él se metía en problemas porque creía saber de todo”, añadió el actor.

En la entrevista, que aparece a continuación, Varoni no dejó de recordar lo que significó ese papel en su vida y su carrera: “Yo, a Pedro lo tengo como en un altar muy especial. Porque es un tipo al que yo amo, lo amo profundamente. Es un tipo al que recuerdo con un cariño absoluto, porque nunca me imaginé que gracias a él, gracias a representarlo a él, me pasaría lo que me pasó […] Gracias a su éxito estoy trabajando en Miami y en esta empresa, en Telemundo, porque Telemundo fue la que emitió ‘Pedro, el escamoso’, en 2001. A raíz de eso fue que me conocieron acá”.

Aunque Caracol Televisión ya comenzó a emitir las piezas promocionales que anuncian el regreso de Pedro Coral, la fecha de su reestreno no se ha confirmado aún.