Mediante una transmisión realizada en Periscope, el creador de ‘Rebelde’ quiso aclarar por qué a pesar de haber lanzado el tráiler el año pasado aún no hay fecha de estreno para el documental, que se realizaría con las más de 200 horas de grabación que hay.

Además de decir que no ha sido fácil desarrollar este esperado proyecto, comentó que hay “gente que no estaba tan interesada” y las empresas tampoco han dado la atención necesaria para realizarlo.

Sin embargo, parece haber una luz de esperanza para quienes aún después de 11 años siguen escuchando temas como ‘Solo quédate en silencio’, ‘Aún hay algo’ y ‘Qué hay detrás’, pues hay quienes ya vieron que “puede ser realmente rentable que esté al aire”.

Damián también reiteró su compromiso con los fanáticos de Dulce María, Anahí, Maite, Christopher, Alfonso y Christian, puesto que comentó que está haciendo todo lo posible para que el material llegue a cada persona interesada.

“Sigo trabajando para lograrlo, me ha costado mucho trabajo, no sé por qué, no debería, pero sé que se va a resolver porque es un compromiso que tengo con ustedes”, detalló.