Dulce María aseguró en el programa ‘La Saga’, dirigido por Adela Micha, que está sin fecha ni lugar de boda, pues los encargados del sitio que había escogido junto a su prometido terminaron dándole mal la información de los permisos de la Iglesia, y era algo con lo que ella no contaba.

“Resulta que se les pasó darnos el pequeño detalle de que no tenían el lugar consagrado para casarnos ahí. Tú puedes casarte ahí dizque católicamente pero en realidad no cuenta, porque no está consagrada la capilla“, explicó.

La artista recibió estos datos después de que ya había hecho un gran adelanto para reservar el espacio, y luego los administrativos se hicieron los de ‘la vista gorda’ a la hora de hacer el reembolso.

“No sé porque nos dijeron: ‘Tienen que dar el 100 %’, cuando no se da eso, se tiene que dar el 20 %, 30 %, o máximo el 50 %. El lugar es Rincón Meztitla, en Tepoztlán. […] Se quedaron con nuestro dinero“, dijo y agregó que cuando pidieron lo que consignaron para apartarlo les dijeron que solo podían darles un 10 o un 20 % de este, y luego les bloquearon las llamadas.

“No tenemos fecha, no tenemos lugar, gracias a esta gente que nos bloqueó el teléfono antier”.

Esta es la entrevista:

Además, recordó que Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, y ‘La gaviota’, vieron anulada su unión gracias a que su matrimonio se dio en un lugar que no contaba con los permisos de la Iglesia. Por lo tanto, quienes ya se hayan casado en el mencionado lugar no serán vistos como esposos ante la religión católica.

Antes de este anuncio, la también actriz aseguró que ahora sí planea incluír a Alfonso Herrera, su exnovio, en su lista de invitados y que lo dicho en el pasado fue mal interpretado, pues ella no cree adecuado que se abra este tipo de ciclos con gente del pasado alrededor.