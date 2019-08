View this post on Instagram

Estoy demasiadooooo feliz🥰!Gracias Dios🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Soy una gran admiradora de Universal Studios Hollywood @unistudios , así que para mi es un verdadero honor ser parte de esta gran familia🤗🤗 seré la presentadora en video del Studio Tour en Español 🤩🤩🤩!!! A partir del 30 de agosto cuando vayan a disfrutar del parque y tomen el tour en español ahí voy a estar yo dándoles la bienvenida 🤩🤩 LOS ADOROOOOOO❤️❤️❤️ @telemundo @mclmanager @labullapr @alafigueroa Photo credit: Universal Studios Hollywood 💕💕