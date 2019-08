Luego de revelar que tiene cáncer en etapa 4, la rubia de 70 años decidió no recibir información médica del tiempo estimado que le queda de vida, según le contó a ‘60 Minutes Australia’.

“Si alguien te dice que tienes seis meses de vida, muy posiblemente eso es lo que tendrás, porque crees eso. Entonces, para mí, psicológicamente, es mejor no tener idea de lo que esperan o cuál es la última persona que tiene lo que has vivido, así que no, no me sintonizo”, le dijo Olivia al medio.

De acuerdo con CNN, la decisión de Newton John no es tan inusual. Citando al Journal of Clinical Oncology, la cadena asegura que tan solo el 5 % de personas que tienen menos de seis meses de vida, piden conocer esa información. El 38 % de pacientes no recuerda que su médico le haya dado un estimado de vida en algún momento.

La primera vez que le diagnosticaron cáncer de seno a la actriz fue en 1992, recuerda La Nación.