green

Queríamos saber qué tanto sabe la ex Miss Universo de sus nuevos compañeros de ‘A otro nivel’ y de este formato que presenta; le hicimos algunos cuestionamientos como qué famoso pidió matrimonio en el ‘reality’ y nombre de la presentadora cuya madre participó en otra temporada, entre otros.

Dado que este año Greeicy Rendón se estrena en el panel examinador, también le preguntamos qué jurado tiene un novio que es cantante famoso (pensando que le dabamos la pista de Mike Bahía) y su respuesta fue: “Paola Jara”.

Al ver la cara de sorpresa de nuestra periodista nos dijo: “¿Ella no tiene novio? ¿No es Jessi?, pues eso es lo que yo he escuchado… no sé”.

Aquí puedes ver la divertida reacción: