En la noche del sábado 18 de noviembre se llevó a cabo la edición 72 de Miss Universo, dando como ganadora a la candidata de Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios desde El Salvador.

Tras una emocionante noche donde 83 aspirantes deslumbraron para llevarse la corona, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, luego de que Camila Avella alcanzara a llegar al top 5 de las más bellas del certamen.

Camila Avella estuvo en esa etapa del certamen junto a: Miss Australia, Moraya Wilso; Miss Puerto Rico, Karla Guilfú; Miss Tailandia, Anntonia Porsild y Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, esta última se consolidó como la ganadora del concurso.

Sin embargo, varios internautas no dejaron de recordar a la segunda Miss Universo del país, Paulina Vega quien desató una serie de memes al circular un video en el que ella misma dice: “y la única ( Miss Universo) te cuento, nadie más va a ganar”.

Díganle a Paulina Vega que retíre esa maldición, que necesitamos otra CORONAAAAAAAAA DE #Missuniverse. #MissUniverse2023 pic.twitter.com/cEbzC3SHbl — Reick🐺 (@Reickdice) November 19, 2023

Frases como: “Díganle a Paulina Vega que retire esa maldición, que necesitamos otra corona en Miss Universo”, “lo que muchos colombianos no saben es que mientras no se rompa el conjuro hecho por Paulina Vega, llamado: Y la única te cuento, nadie más va a ganar Miss Universo’ una Miss Colombia no vuelve a ganar”.

Paulina Vega yéndose a dormir sabiendo que sigue siendo LA ÚNICA te cuento #MissUniverso2023 pic.twitter.com/YB63znoGJ9 — Johan ᥫ᭡ (@jxhanp) November 19, 2023

La maldición de Paulina Vega sigue vigente “y la única te cuento” jajajaja #MissUniverse2023 pic.twitter.com/PEbigFxNcT — Martha ' Castillo (@Martha_LCT) November 19, 2023

Paulina Vega viendo que caracol le dejo otra oportunidad de estar en a otro nivel pic.twitter.com/PHfEx0DHC3 — @alexander027🇨🇴 (@lexander027) November 19, 2023

Parce el amarre que le hizo Paulina Vega a Colombia es impresionante , en cada miss universo es tendencia #MissUniverso2023 #MissUniverso pic.twitter.com/6mlIaWqWie — Valentina #MORE 🇨🇴🏳️‍🌈 (@DarkAndWild1408) November 19, 2023

Paulina Vega en su casa… 🫠 pic.twitter.com/88GrOhxvsi — Peripatético (@JonathanPlains) November 19, 2023

¿Qué hace Paulina Vega en la actualidad?

La ex Miss Universo colombiana (2014) luego de obtener la corona, se dedicó al modelaje y presentación de TV, convirtiéndose en aliada de varias marcas de belleza, y siendo elegida como imagen de las mejores casas de moda.

Este año, se lanzó como empresaria y con algunos socios dieron a conocer su marca de agua con gas e infusiones naturales llamada Sommet Sparkling Water, también es socia y fundadora de ‘Flora Growth’, compañía de cannabis colombo-canadiense que ya cotiza en la Bolsa de Nueva York, según información de El Universal de Cartagena.

