Millones de personas tienen tarjetas de crédito en el país y, aunque las tasas siguen altas, en esta etapa final del año muchos colombianos se lanzan a usarlas para diferentes compras de Navidad.

Así como hay compradores compulsivos, también hay personas que tienen la tarjeta de crédito guardada y solo la usan en casos extraordinarios. Esto puede pasar con cualquier tarjeta, pero hay unas con las que pasa muy seguido.

Las que dan por convenios que hace Davivienda (como el de Apple), la de Falabella que muchas personas usan ocasionalmente para comprar en esta tienda multimarca, o la Tuya Éxito que algunos usan solamente para hacer mercado o de vez en cuando son algunos de los ejemplos.

(Vea también: la comparación sobre la tarjeta de crédito de Falabella con la de Tuya)

Así como estas, hay muchísimas más. Por ejemplo, hay colombianos que tienen tarjetas de crédito de Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA y otras entidades financieras, pero que no la usan. La explicación que muchos de ellos dan es que la tienen para emergencias.

Para todos ellos, la pareja de expertos David y Danny, que tienen una cuenta de Instagram que se llama pareja y finanzas, dieron a conocer lo negativo de tener una tarjeta de crédito guardada.

“No debes tener tarjetas de crédito sin usar porque te quita capacidad de endeudamiento. Cuando vayas a pedir un préstamo que sí necesitas, ya sea un préstamo hipotecario o algo que requieres, porque reducirá la capacidad que tienes en la tarjeta de crédito, no vas a tener capacidad; entonces no es recomendable tener tarjetas de crédito sin usar. Utilízalas a una solo cuota para ganar puntos, para acumular millas o para otros beneficios que dan, pero tienes que usar la tarjeta de crédito”, dijo el hombre de esta relación en una charla con Tropicana.

Danny les habló a los colombianos que deciden guardarla para emergencias, pues hay un mecanismo menos costoso y más efectivos.

“Muchas personas dicen ‘ese es mi respaldo en caso de emergencia’ y eso también es un error. Obviamente no usarla demuestra que es una persona organizada porque no la necesita usar, no tiene que endeudarse y está bien, pero en emergencias debemos tomar la dinámica de ahorrar un fondo de emergencias, aunque sean 20.000 pesos cada mes que dejamos ahí en la cuenta en Nequi, Daviplata o donde la quiera dejar, pero organizar un fondo de contingencia para no tener que recurrir a una deuda al momento en el que sucede algo extraordinario”, señaló la mujer.

Desde 2022, muchas personas han tomado la decisión de dejar de usar estos plásticos, pero posiblemente lo puedan retomar a finales de este año y inicio del 2023.

Con los datos sobre la economía actuales, desde el Gobierno y muchos expertos están pidiendo que bajen las tasas de los bancos. Dentro de esta se vería beneficiada la tasa de interés de las tarjetas de crédito y muchas personas podrían usarlas más, eso sí, haciéndolo correctamente y no con un sobreendeudamiento que sobrepase su capacidad de pago.

(Vea también: Golpe para clientes de estos 3 bancos: transacciones que muchos hacen serían carísimas)

Las decisiones en este sentido se conocerán a final de noviembre, cuando se reúna la Junta del Banco de la República y cuando la Superintendencia Financiera dé el dato sobre la tasa de usura, que es diferente a la tasa de interés.

Por ejemplo, durante este año, muchas familias han empezado a usar las tarjetas de crédito para hacer algunas compras del hogar desde que, en marzo, la mayoría de los bancos decidió bajar las tasas para ciertos colombianos.

