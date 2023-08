Las tarjetas de crédito son apenas una de las modalidades que tienen los colombianos para costear ciertos gustos y gastos, cuando el bolsillo flaquea para pagarlos en efectivo.

Eso sí, no siempre esas deudas son justificadas, pues el pago por intereses mensuales puede llegar a ser difíciles de sortear con el sueldo y crear un mayor hueco en las finanzas de las personas.

No obstante, las compras con ese medio electrónico siguen mandando en el país y los consumidores continúan con la tendencia de darse algunos lujos difiriéndolos a varias cuotas. Lo positivo de usar regularmente sus tarjetas de crédito es que, en algunos bancos, podrá recibir millas por sus compras.

Qué son las millas de las tarjetas de crédito

La mayoría de tarjetas de ese tipo les permiten a los usuarios ir sumando puntos por cada una de sus compras. En algunos casos, los tarjetahabientes pueden sumar hasta 2 millas por cada dólar comprado o valores similares, dependiendo de la entidad bancaria.

¿Todas las tarjetas de crédito da millas?

No. Antes de adquirir una tarjeta de crédito con su banco debe cerciorarse de que ofrezcan ese programa de puntos, puesto que las de más bajo rango o de algunas franquicias no lo permiten. De hecho, las tarjetas que se otorgan a las personas que apenas están abriendo su historial crediticio no suelen sumar millas.

En Colombia, entidades como Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá y BBVA, entre muchos otros, tienen tarjetas con las que puede sumar millas con sus compras.

Para qué sirven las millas de una tarjeta de crédito

Ese beneficio permite que los usuarios puedan canjear esos puntos sumados durante una cantidad de tiempo determinado, por bienes y servicios en establecimientos aliados al banco al que pertenece su tarjeta de crédito.

Por ejemplo, usted puede canjear sus millas por:

Ingresar a salas VIP en algunos de los mejores aeropuertos de todo el mundo.

Obtener un casillero virtual gratuito para recepción de compras nacionales o internacionales.

Recibir descuentos en restaurantes seleccionados y en días específicos de la semana.

Tener seguro de asistencia gratis o con un mejor precio durante sus viajes al exterior.

Millas para canjear por vuelos en ciertas aerolíneas y que son válidas para volar dentro y fuera del país.

Cambiarlas por puntos ofrecidos en el banco en el que sacó la tarjeta y obtener beneficios internos en otros productos.

Cómo se canjean las millas de una tarjeta de crédito

Generalmente, lo puede hacer ingresando al portal del plan de millas que acumula, como es el caso de Lifemiles, por ejemplo, y allí encontrará el listado de productos o servicios por los que puede cambiar sus millas. También, su banco puede acercarle ese plan de premios y hacer el descuento de sus puntos, si es que no es con un aliado externo.