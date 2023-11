Si aprendes a manejar este recurso de forma adecuada, puede ser la mejor herramienta para cumplir todos tus proyectos. Por eso, quiero contarte cuáles tipos de crédito hay en Colombia, cuáles son los más usados y datos básicos de estos si es que estás pensando en utilizar uno prontamente.

1. Tarjetas de crédito

Si eres una persona que hace compras regularmente en tiendas físicas o por internet y no te gusta cargar con efectivo, la tarjeta de crédito es la mejor opción.

Las tarjetas de crédito pueden ayudar con necesidades inmediatas, pero antes de pedir una debes fijarte que el monto sea acorde con tus ingresos. No es un cheque al portador para gastar como si no hubiese un mañana y, además, debes saber que es uno de los productos financieros con las tasas de interés más altas.

(Vea también: Banco Davivienda hizo anuncio que muchos no esperaban y confirmó dato sobre créditos)

Al solicitarla, pide alguna que no tenga cuota de manejo (hay muchas opciones en el mercado) o negocia la cuota de manejo más baja que puedas si es que no hay exoneración y paga las cuotas a tiempo para no generar intereses de más y un mal historial crediticio.

2. Crédito de libre inversión

Es el tipo de préstamo ideal para remodelar la casa, cambiar/comprar moto o carro o para cumplir un proyecto como puede ser empezar su propio negocio. Para eso se crearon los créditos de libre inversión o también conocidos como créditos de consumo, unos de los preferidos por los colombianos por la versatilidad que brindan.

Al solicitarlo es importante tener en cuenta el monto, los plazos y el interés pues también son de los que tienen más altas tasas de interés. Por lo general, estos tipos de crédito son de mediano plazo (1 hasta 5 años), por eso la mejor recomendación es definir cuánto necesita y en cuánto tiempo lo puede pagar.

3. Crédito hipotecario

Este crédito es el de mayor complejidad pues es el que requiere más trámites y papeles por los elevados montos que se pueden requerir para su aprobación.

(Lea también: Bancolombia, Colpatria y más bancos que prestan plata sin historial crediticio)

Lo necesitarás cuando vayas a adquirir un inmueble, puede ser una propiedad construida o un lote. Por lo general, se otorga hasta el 70 % de lo que cuesta el inmueble, sea casa o apartamento. De esta manera, es necesario ahorrar el 30 % o más si es posible para tener unas cuotas más bajas del crédito.

Este tipo de crédito se caracteriza por tener las tasas de interés más bajas del mercado y tiempos de largo plazo (5 hasta 20 años). Los créditos hipotecarios se otorgan cuando las personas ya tienen un amplio historial y fuentes de ingreso consolidadas por lo que por este motivo se dice que son el préstamo más ‘duro’ del sector financiero.

4. Crédito de nómina o libranza

Es muy parecido al crédito de libre inversión, pero los pagos a la entidad donde hagas la solicitud se descuentan automáticamente de la nómina y la cuenta de ahorros donde consignan el pago del salario. Pero, esos descuentos deben tener tu autorización y la de tu empresa.

Bajo esta condición, un crédito de libranza puede ser aprobado más fácil que uno de libre inversión, pues está la garantía de la cuota que se descuenta del sueldo.

(Vea también: Se disparan solicitudes de créditos de bajo monto y dicen en dónde están invirtiendo plata)

Al igual que los productos anteriores, es fundamental tener en cuenta el valor de las cuotas que se deben pagar para no afectar tus finanzas, ya que el sueldo que recibas cada mes será más bajo debido a la deuda.

5. Microcréditos

Son montos más pequeños con pocos requisitos que se solicitan por internet en pocos minutos y a los que las entidades últimamente han facilitado las condiciones para otorgarlos.

Normalmente, no superan los $ 2 millones y pueden ayudar a solucionar necesidades inmediatas, por lo que lo ideal es que lo pagues en un plazo muy corto para no generar muchos pagos por una cantidad tan pequeña y que también tienen un interés alto, por lo que es otra variable para considerar.

Los microcréditos se han convertido en una de las opciones legales más usadas frente al ‘gota a gota’ que tanto golpea a los colombianos y que nunca debería ser una opción para pedir prestado por los peligros que tiene esta práctica.

6. Créditos comerciales

Tienen como objetivo satisfacer las necesidades de capital de trabajo en un negocio, por lo que van dirigidos a pequeñas y medianas empresas y pueden servir para la compra de materias primas o equipos de trabajo.

Lee También

Se caracterizan por ser de mediano a largo plazo (5 a 10 años) y como garantía pueden comprometer las ventas de la empresa o la maquinaria que se compra.

Sea su negocio una barbería, tienda, minimercado o cafetería, entre muchos otros, si logra demostrar una sólida fuente de ingresos y ventas debería contar además con tasas de interés más favorables para los pagos y así aliviar su flujo de caja. Además, es una de las opciones más propicias para crecer su negocio.

7. Créditos educativos

Se enfocan únicamente para el pago de estudios que se quieran realizar, ya sea desde técnicas hasta maestrías o doctorados e incluso para aprender idiomas como el inglés.

Una de las ventajas de los créditos educativos es que muchas de las instituciones o universidades tienen alianzas y convenios con distintas entidades financieras y de gobierno como el Icetex o cajas de compensación como Comfama para solicitar préstamos y así financiar lo que vas a aprender.

Este crédito se caracteriza por tener tasas de interés especiales y plazos de pago extendidos hasta el término de los estudios e, incluso, periodos de gracia para que solo se empiecen a pagar cuando la persona obtenga su primer trabajo.

8. Créditos con garantía prendaria

Este tipo de garantía significa que hay un bien que se ofrece para respaldar un préstamo. Esto quiere decir que, si el deudor deja de pagar, la entidad o banco podría quedarse con la propiedad de ese objeto.

En los créditos hipotecarios, por ejemplo, el inmueble es la garantía de pago, pero para otros créditos los bienes que más se usan para este tipo de préstamos en Colombia son los vehículos, sean motos o carros. De esta manera, el vehículo es utilizado como respaldo para solicitar el préstamo, pero sin que debas entregarlo como tal. Lo sigues conduciendo, obtienes una tasa de interés preferencial, cuotas más bajas que los créditos tradicionales y lo puedes usar para lo que quieras.

9. Compra de cartera

Es una buena alternativa que ofrecen algunas entidades financieras para consolidar todas las deudas que tengas bajo un nuevo crédito, pero a una tasa de interés más baja que la que tenías anteriormente.

Hacer esto puede traerte beneficios muy atractivos como plazos más largos, el manejo de tu deuda en un mismo lugar sin estar dispersa en varios bancos y las mencionadas tasas especiales, lo que te permitirá tener un mayor control y manejo del presupuesto.

Considere la compra de cartera si tiene dos o más créditos, incluidas tarjetas que están agobiando su pago mensual y la llegada al fin de mes para cumplir con las cuotas que tiene. Además, la compra de cartera ofrece medianos plazos para pagarla por lo cual es muy interesante.

10. Leasing

Este tipo de crédito es tal vez el menos conocido de la lista, pero que no deja de ser una opción interesante.

Un leasing es cuando una entidad financiera adquiere un bien a nombre propio para arrendarlo a mediano o largo plazo a un cliente que lo solicite.

Al terminar el contrato de arrendamiento el cliente tiene la posibilidad de comprar el bien que arrendó y que quedará claro con el siguiente ejemplo: Don Carlos es el dueño de un restaurante en el centro de Medellín y quiere saber si es viable tener domiciliarios con moto para su negocio, entonces la entidad financiera le ofrece comprar estas motos y arrendarlas por tres años hasta que don Carlos decida si quiere comprar las motos o no. Esto le garantiza al banco un ingreso del arrendamiento de las motos y a don Carlos la oportunidad de decidir si comprarlas.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.