Miss Colombia, Camila Avella, logró deslumbrar durante la competencia, entrando a las 15 semifinalistas y, posteriormente, siendo parte del grupo de las 5, a quienes les hicieron una tensionante ronda de preguntas.

(Lea también: Exjurado de Miss Universo señaló a Camila Avella y la comparó con otras reinas de Colombia)

Avella, quien tiene esposo y una hija, no alcanzó a llegar a la final del concurso, ya que no fue llamada entre las 3 finalistas. Aunque se pensó que podría convertirse en la próxima Miss Universe, no consiguió la corona.

Miss Colombia mencionó su rol de mamá en la ronda de preguntas. Contó cómo su hija Amalia logró cambiarle la vida. Y por ende, habló de las ayudas que esperaba gestionar para madres cabeza de familia.

Pese a que no ganó, su participación fue muy bien recibida por los colombianos, quienes le sacaron memes a su eliminación para aliviar el mal sabor del resultado.

CAMILA TOP 5 SEÑOR DIOS ME ESTOY MURIENDO pic.twitter.com/q9gUgsDJc3 — fidelito (@Roa_dice) November 19, 2023

NO TE TOCABA CAMILA COLOMBIAAAAAA NOOOOOO 😭😭😭 pic.twitter.com/1b33UW2dBH — alejo (@alejandropgrc) November 19, 2023

Camila viviendo su último día ya apague y vámonos pic.twitter.com/9FVGv5u0yg — MARIA LAURA GÓMEZ PELÁEZ (@MariaLauraGP7) November 19, 2023

Camila Avella me demostró una gran evolución, la metía hasta el Top10 pero entrar entre las 5 fue una gran sorpresa. Felicidades, callaste bocas Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/OjmJUdDAIl — daniel quintero (@QUINTER0X) November 19, 2023

Lee También

Camila no quedó en el top 3 pic.twitter.com/vL1hcKEo8G — fidelito (@Roa_dice) November 19, 2023

miss colombia es la primera miss universo madre en entrar al top 10, te quiero mucho Camila 😭 #MissUniverse2023 pic.twitter.com/S18aUIjFvG — andy de luto (@alvshl) November 19, 2023

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.