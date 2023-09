Mucho se ha dicho sobre la mala relación de Ariadna Gutiérrez con su antecesora en el puesto de Señorita Colombia, Paulina Vega. Varias hipótesis salieron a flote. No obstante, en esta oportunidad fue Ariadna la que contó detalles de por qué se llevan mal.

En diálogo con el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, ella contó que admiraba muchísimo a Paulina Vega cuando esta fue Señorita Colombia y se ganó Miss Universo en 2014.

Sin embargo, bien dicen que es mejor no conocer a los ídolos para no desencantarse, pues esto fue lo que precisamente le ocurrió a Ariadna Gutiérrez.

La exreina de belleza dijo en el mencionado programa que esperó acompañamiento, consejos o, al menos, una conversación con Paulina Vega antes de su presentación en Miss Universo 2015, pero esto no se dio.

Se quiso apoyar de su antecesora en varios aspectos, teniendo en cuenta que Paulina Vega contaba con gran experiencia en estos concursos. Lamentablemente, no encontró la ayuda de esta y eso la marcó.

“Y me ha pasado con muchísima gente. No fue el momento más lindo, pero no me importó. Yo tenía mi meta y pienso que al contrario eso me dio más fuerza y más motivación. Pensé: ‘Bueno, no necesito la ayuda que me ibas a dar, yo lo puedo hacer con lo que tengo'”, sentenció.