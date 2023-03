Paulina Susana Rubio Dosamantes, de 51 años, ha causado impacto desde su primera aparición ante el público, en 1980, como integrante del grupo Timbiriche, y cautivó al público, primeto de su país, y después de Hispanoamérica. Con más de cuarenta años en la industria, ‘La chica dorada’ le hace honor a su famoso nombre.

Una de sus relaciones más sonadas fue con Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como ‘Colate’. Su relación inició en Ibiza en el 2005 y no tardaron en darse el ‘Sí’ el 30 de abril del 2007 en una lujosa ceremonia que se llevó a cabo en el parque temático ecológico Xcaret, de la Riviera Maya en Cancún.

(Lea también: ¿’Team’ Selena o Hailey?: una de ellas le puso fin a la supuesta rivalidad en redes)

En mayo del 2010, la intérprete de ‘Ni una sola palabra’, ‘El último adiós’ y ‘Yo no soy esa mujer’ anunció que esperaba su primer hijo con su esposo.

Andrea Nicolás Vallejo Rubio nació el 14 de noviembre de 2010 en la ciudad de Miami. Su amor no resultó como esperaban y en su quinto aniversario de matrimonio decidieron terminarlo.

View this post on Instagram

A propósito de su gira de medios donde promociona su nueva canción ‘No es mi culpa’, Paulina Rubio fue cuestionada sobre su vida sentimental.

(Vea también: ¿Drake se montó en Transmilenio? Enigmática foto lo habría dejado en evidencia)

La periodista Pati Chapoy fue quien le preguntó por sus exparejas. “Yo me hago cargo económicamente de mi familia, desde toda la vida y de ellos, los papás también. Es verdad. Tú fíjate ahí en los files (archivos)”, dijo para el programa Ventaneando.

“Puedo confirmar que todo lo que dijo Paulina es real”, dijo la abogada Sandra Hoyos, y aseguró que cuando los dos hombres conviven con sus hijos, ella es quien les paga lo que necesiten.

“De cierta forma no es a los papás, sino indirectamente a sus hijos cuando comparten tiempo con el papá. Quien tenga la posición financiera superior, es quien tiene la obligación de pasar la pensión alimenticia. Esto cubre todo lo que él quiera y deba gastar en el niño, pero no sabemos si lo está gastando en el niño o lo está gastando en viajes para seguir viviendo la vida que nos muestra en medios sociales. A Colate le encanta pedir, pero no cumplir por la parte del pago”, aseguró la bogada de la ex Timbiriche.