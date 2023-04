La exreina de belleza Paula Andrea Betancur publicó en sus redes sociales fotos y videos de su viaje a Miami, Estados Unidos, en donde presumió que la estaba pasando bueno en un yate en compañía de amigos y familiares.

En la publicación, la antioqueña escribió: “Un día mágico lleno de bendiciones” y se dejó ver muy feliz disfrutando del sol y de la buena música.

Sin embargo, para su sorpresa, algunos internautas le dejaron duras críticas sobre su apariencia física, ya que aseguran que se le ven los años y que ella ha intentado ocultaros con procedimientos estéticos, pero que no le han dado resultados.

Asimismo, los detractores aseguraron que Andrea ha quedado con una apariencia extraña por tantos “arreglitos” que se ha mandado a hacer.

No obstante, fueron más los seguidores de la exreina los que salieron a defenderla de los cometarios negativos y terminaron halagándola.

“Por Dios respeten, nadie se va a quedar joven y bello, aprendan que la vejez nos va a llegar a todos, “Yo me pregunto esa gente que le escribe cosas tan negativas a otros que ni conocen, no me imagino cómo acabarán los que los rodean”, “Digan lo que digan es la mujer más linda que ha tenido Colombia las personas envidiosas nunca tienen paz en sus corazones”, “Abren perfiles y no suben ni una foto para lanzar críticas destructivas”, “Ella siempre ha sido bella, ojalá se quedara al natural”, fueron algunos de los comentarios.