Paula Andrea (que este mes dio a luz a su cuarto hijo, una bebé llamada Fátima) apareció cuando Claudia Elena Vásquez, otra ex Señorita Colombia, que es esposa del cantante Carlos Vives y ya había salido en otro capítulo, se la presentó a la protagonista Beatriz Pinzón y a sus acompañantes.

Junto a esas bellas exreinas también estuvo la modelo Adriana Arboleda, a quien le dieron una participación más larga en ‘Yo soy Betty, la fea’, pues no solo le permitieron salir en el episodio 115.

Adriana estuvo en capítulos anteriores no solo físicamente, sino que su imagen la exhibieron en más de una oportunidad porque Armando Mendoza la usó como incentivo para soportar a ‘Betty’ cuando aún no se había enamorado de ella, pero fingía estarlo para no perder Ecomoda.

Aquí mostramos las imágenes de Paula Andrea hace 20 años en la novela junto a las otras dos bellas famosas; las tomas son pantallazos del episodio 115, que volvió a emitir RCN este 24 de julio, y su actuación fue desde el minuto 31:19.

Cabe mencionar que ellas no fueron las únicas celebridades que tuvieron sus minutos en ‘Yo soy Betty, la fea’ sin ser actrices o actores, pues también aparecieron el expresidente Andrés Pastrana, la ex Miss Colombia Catalina Acosta, la presentadora Andrea Serna y hasta el creador de la novela, Fernando Gaitán, entre otros.

Captura Canal RCN.

Además de esas capturas, dejamos una foto reciente de Paula, otra Claudia y una Adriana, para que veas si han cambiado mucho o siguen igual pero han mejorado con los años. Las instantáneas las subieron ellas a Instagram.