Y aunque el amor de Mario y Verónica no fue para toda la vida, sí duró cuatro años, recordó la revista Gente en 2010.

Esa relación ya existía cuando empezaron las grabaciones de ‘Yo soy Betty, la fea’ (cuyo primer episodio se emitió en octubre de 1999 y el último, en mayo de 2001), donde Mario laboró con su cuñada y ella le ayudó en su papel de Nicolás Mora, pero también con su carrera musical, contó él cuando aún era novio de Verónica, según una vieja publicación de Viva, revista de La Nación.

“La hermana de Ana, la actriz Verónica Orozco, es mi compañera desde hace unos años, por lo que hay un vínculo de amistad y amor. Cuando inició la novela, Ana [que en ‘Betty, la fea’ también trabajó con el que fuera su esposo, Julián Arango] me ayudó a perder la inseguridad y me impulsó a aprovechar el momento para volver a la música”, indicó el actor en 2001, como se puede leer en la versión web que tenía antes dicho medio.

Lo que sedujo a Verónica de su colega y otros novios famosos que ha tenido, y que no son tan atractivos físicamente, fue que ella “le apuesta más a un hombre interesante y no al típico galán”, aseguró El Tiempo en 2008, luego de entrevistarla.

“Precisamente [me seduce] que no intenten seducirme, el que llega sintiéndose galán, como que no. Me gusta un hombre auténtico, que no tenga ninguna pose“, dijo la famosa en ese momento.

Las razones de la ruptura de estas celebridades son desconocidas, pero en más de una ocasión durante su época de novios fueron fotografiados por revistas rosa como TVyNovelas. Una de esas instantáneas la replicó Colarte, sitio sobre actores, en su portal web.