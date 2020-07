green

“No lo quise hacer público por muchas razones, porque mis papás estaban lejos de mí; no quería preocupar a nadie. […] Simplemente no quise darles esa preocupación a ellos, ahora que no podíamos estar juntos”, fue lo primero que explicó la famosa en un video de Instagram, donde también expresó que mantuvo su estado en silencio porque no deseaba que eso cogiera más vuelo en la prensa que el lanzamiento de su sencillo.

Luego, la intérprete señaló que sus padres se enteraron hasta esta semana, cuando se filtró la noticia, y narró que reaccionaron con angustia.

Al tiempo, Karol G afirmó que ya está mucho mejor y se mandó a hacer una nueva prueba para ver si ya le ganó la batalla al coronavirus.

“Mis papás ayer entraron en un caos horrible, porque no sabían. Se pusieron muy nerviosos. Tengo mi teléfono explotado de mensajes. A todos los que vieron esas noticias: tuve el COVID-19, fue superdifícil, superdoloroso, pero en realidad ya estoy saliendo de él. Hoy me hice la prueba que espero que salga negativa”.

En su grabación, la cantante además confirmó que su novio Anuel AA se encontraba en Puerto Rico cuando ella supo que estaba contagiada. Sin embargo, él también se hizo la prueba y ahora siguen distanciados, pero ya no por estar en diferentes países, sino porque ella quiere cuidarlo a él.

“Emmanuel es una persona muy alérgica a muchos medicamentos y creo que era lo más responsable separarnos hasta que todo estuviera bien”, aseveró la artista, aunque confesó que su amor ha ido a saludarla, pero desde lejos.

La declaración de Karol G, en la que igualmente invitó a la gente a que se cuide y se tome en serio la pandemia, ha sido replicada por cuentas de Instagram que suelen ‘postear’ contenidos de famosos y aquí dejamos una de esas publicaciones: