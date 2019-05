green

Estando allí, Luis Alfonso Londoño, como es el nombre del papá de Maluma, le concedió una entrevista para ‘Lo sé todo’ en la que aseguró que él no tiene (ni de cerca) la misma fanaticada que su hijo.

“¿El papá tiene la misma cantidad de seguidoras que el ‘Pretty boy’? ¿Usted es el papi ‘boy’?”, lo cuestionó Ancar Brito, periodista del programa, y él respondió: “No, no, no… la diva es él no yo”.

Alfonso, que tinturó su cabello de rubio como su hijo para este evento, también confesó que todavía regaña a Maluma. “Lo que es bueno, es bueno; lo que es malo se le canta”.

Además, se mostró emocionado por los logros de su hijo, quien con este nuevo disco logró realizar colaboraciones con artistas como Madonna, Ricky Martin, Farina, Ozuna y Nicky Jam.