Paola Jara fue tendencia en redes sociales en la noche de este miércoles 23 de febrero, luego de que reveló en el programa de canto ‘A otro nivel’ sufrió mucho una etapa de su vida en que sus papás tuvieron cáncer.

Todo se desató porque los participantes Byordi, ‘El juglar de Colombia’ y Jorge Luis se unieron para hacer un homenaje a todos los papás del mundo con una versión en vallenato, popular y salsa de la canción ‘Mi viejo’, popularizada por el artista argentino Piero.

Una vez terminaron de presentación, la presentadora de ‘A otro nivel, Paulina Vega, vio que Paola se había conmovido y había soltado algunas lágrimas y por ello le preguntó que sentía en ese momento.

“Sentí un nudo en la garganta, y yo de ahí no paso, nunca he sido capaz de cantar esa canción completa. He tenido la oportunidad de tener a mi papá enfrente, cantándosela, pero siempre me desmorono”, expresó la novia de Jessi Uribe, sin embargo hasta ese momento no se sabía sobre la dura etapa que vivió por la enfermedad que sufrieron sus padres.