Jessi Uribe y Paola Jara, dos de los artistas más populares en la música popular colombiana, no solo han logrado consolidar una exitosa carrera profesional, sino también una relación que constantemente es el centro de atención en las redes sociales.

Además de compartir sus proyectos musicales, tanto en pareja como en solitario, la pareja suele mostrar detalles de su vida privada, lo que les ha valido un sinfín de comentarios y reacciones de sus seguidores.

Recientemente, una divertida anécdota entre ellos ha capturado la atención de sus fanáticos, especialmente después de que el cantante de ‘Dulce Pecado’ compartiera un video en Instagram que revelaba una broma que casi le cuesta la vidaporque casi lo mata.

En el video, Paola Jara aparece escondida en un rincón de la habitación, esperando el momento perfecto para asustar a Jessi Uribe, quien, en ese momento, sostiene una camisa.

Al ingresar a la habitación, Jessi Uribe es sorprendido por el grito de Paola, lo que lo deja completamente perplejo. Tras el susto, Jessi exclamó:

“¡Ay amor!”, mientras ella, entre risas, le decía que todo formaba parte de la broma, añadiendo: “Me la debías, ¿qué me hiciste anoche? ¡Ya estamos en paz!”.

El post que acompañó el video fue igualmente gracioso, en el que Jessi escribió: “Hoy no hay cucharita ni nada de esas bobadas. Qué tal el regalito de Navidad de Paola Jara ¡Casi me mata! Qué coqueta, ni qué nada”. La broma, aunque inocente, causó revuelo entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a la divertida situación.

Muchos se burlaron de la reacción de Uribe, mientras otros insinuaron que su venganza sería aún más épica. Entre los comentarios destacaron frases como: “Paola Jara creo que acabas de asustar al menos indicado”, “el desquite va a estar bravo”, “ya era hora que se las cobrara, Pao“, “hasta asustado se ve lindo, casi que no llega la Navidad, qué susto”.

Con esta divertida broma, Paola Jara no solo dio rienda suelta a su sentido del humor, sino que también causó una gran interacción entre sus seguidores, dejando claro que la relación entre ambos es tan auténtica y llena de diversión como lo muestra en sus redes sociales.

Sin duda, la broma de Navidad entre los dos cantantes no será olvidada pronto, y muchos esperan ansiosos la posible venganza de Jessi Uribe.

