Recientemente, el artista de música popular revivió los momentos en que comenzó su relación con su actual esposa, Paola Jara, y aclaró si le fue infiel a Sandra Barrios, su anterior pareja.

Jessi Uribe, en una conversación con Dj Luchy de la emisora de Tropicana, hizo memoria de los inicios de su relación amorosa con la también cantante Paola Jara.

Desde que se conoció el romance entre los dos cantantes, que posteriormente se casaron, existen los rumores de que el interprete de ‘Dulce Pecado’ protagonizó un triángulo amoroso.

Jessi Uribe negó que fue infiel a Sandra Barrios

En este sentido, Uribe fue enfático en que se alejó de Jara cuando se enamoró de ella, pero aceptó que si tenía intenciones de conquistarla.

“Lo mismo yo, empecé a conocerla y dije ‘ay, tan linda’. Lo acepto, yo he sido coqueto y me gustaba. Yo me enamoré y me fui, ella no fue infiel, yo sí fui infiel de pensamiento, para qué lo niego, yo sí fui infiel de pensamiento. Yo tenía las intenciones y quería irme”, aseguró.

¿Cómo explicó Jessi Uribe el video en el que su exesposa lo acusó de infiel?

En ese entonces, Barrios compartió una grabación que desató el escándalo en la que afirmaba que le habían puesto los cachos. Sin embargo, el bumangués desmintió esas declaraciones.

“Yo creo que ella no se siente orgullosa de eso. Yo creo que fue con rabia y con justa causa porque no todos asimilan el dolor de la misma forma”, aseguró.

