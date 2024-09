Hoy en día, el cantante bumangués es uno de los artistas más importantes de la música popular en Colombia, por lo que regularmente es noticia por diferentes temas de su vida artística y personal.

(Vea también: Nelson Velásquez explotó por lío legal: “Los Inquietos eran míos; registraron a mis espaldas”)

De igual manera, se ha visto envuelto en ciertos escándalos, como el que se desató al inicio de su relación con la también cantante Paola Jara, justo después de la separación de su exesposa Sandra Barrios, con quien tuvo cuatro hijos: Luna (de 15 años), Sarah (de 10), Alan y Roy (ambos de 7).

¿Cómo es la relación de Jessi Uribe con su exesposa?

Precisamente, en las últimas horas Jessi Uribe fue consultado sobre cómo es su relación con su expareja y explicó que, pese a que no son “amigos”, mantienen contacto por sus hijos.

“Normal, realmente lo que me interesa son mis hijos. Es normal, no tenemos una relación de amigos, pero sí hablamos, yo le pregunto cómo están los niños, si alguno está enfermo le pregunto cómo sigue, estamos pendientes”, dijo inicialmente en una entrevista con la emisora Tropicana.

Según narró, él tiene vía libre de poder ver a sus hijos cuando quiera, teniendo en cuenta que su expareja entiende la importancia que tienen para su vida.

“Sí hablamos, ella me permite ver a mis hijos cuando yo quiera, porque por mi trabajo es difícil decir ‘los veo tal día’, y ella sabe que esos niños son mi vida y que yo les hago falta también”, reveló en el mismo medio.

Lee También

Asimismo, el intérprete de ‘Dulce pecado’, ‘Ok’, y ‘Matemos las ganas’ dio detalles de cómo ha sido su vida como padre y lo que significan para él sus cuatro hijos.

“Yo estoy feliz con eso. Mis hijos me aman y eso es lo más importante. Cuando estoy con ellos es increíble lo que me transmiten y eso me da paz. Siento que soy un buen papá, aunque no viva con ellos y cumplo con todo lo que ellos piden”, agregó Jessi Uribe en el mismo diálogo.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.