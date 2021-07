En la edición de julio de la Revista Vea, Paola Jara y Jessi Uribe confirmaron que se van a casar, a pesar de que le dieron muchas vueltas al asunto y hasta Uribe aseguró que eran “chismes”, en Pulzo.

Este miércoles, tanto Paola como Jessi abrieron el cajón de preguntas en sus respectivas cuentas de Instagram y a los 2 les preguntaron si ya tenían fecha para la boda.

Jessi Uribe leyó la pregunta en su Instagram, pero la que respondió fue su prometida Paola Jara: “Todavía no tenemos la fecha. Tenemos la intención y las ganas”, dijo la intérprete de ‘Los besos jamás’.

Luego, ya en su Instagram y mientras Jessi grababa un videoclip, Paola contestó de nuevo la pregunta de cuándo es el matrimonio: “Ese es el proyecto, pero todavía no tenemos fecha, así que no les puedo decir cuando, si el otro año, pero no tenemos fecha”, expresó.

Paola Jara contesta si quiere tener hijos o no

En las mismas preguntas, la cantante de música popular indicó que esa es una pregunta que le hacen mucho, si quiere tener hijos, pero señaló que por ahora no tiene una respuesta definitiva para ese tema.

Por último, Jara contó que está vacunada contra el coronavirus con las 2 dosis de Pfizer.