El informativo le preguntó a la artista por las imágenes que publicó el programa ‘Lo sé todo’ hace dos semanas, en las que aparecían ella y Jessi Uribe de espaldas en los parques de Disney (Estados Unidos). Jara prefirió no entrar en polémicas y se mostró muy poco preocupada por lo que se habla de ella en las redes sociales.

“Ya todos se creen dioses para juzgar, ya todos, mejor dicho, saben la vida del otro, conocen tu vida, tu mente, lo que piensas, lo que haces. Yo la verdad sobre este tema ni quiero opinar. Simplemente dejar que sigan hablando. En algún momento se cansarán”, aseguró la cantante.

La periodista de Noticias Uno le contrapreguntó a Paola: “¿Siente que esas fotos la pusieron en evidencia?”. Jara insistió: “No. Que hablen, que digan, que inventen. Lo que yo diga o no diga igual lo van a poner en tela de juicio o van a opinar y a contradecirme”.

Consultada por ese video que se viralizó sobre un supuesto beso que ella y Jessi se habrían dado durante un concierto, la artista aseguró: “Ese video lo tomaron desde un ángulo. Yo no me asusté cuando lo vi porque yo sé qué pasó y yo sé que eso no es un beso. A mí me dio risa y dije: Dios, ya no saben que inventar”.

Finalmente, sobre su estado civil, Paola concluyó: “Soy soltera, ya llevo varios meses soltera”.