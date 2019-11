“La gente quería que saliera a hablar del tema cuando yo aún no tenía nada con nadie“, explicó Luisa, quien aseguró que el haberse besado con alguien no implicaba que hubiese una relación de por medio, pues “en ese momento no pasaba eso”; sin embargo, agregó que “ahorita las cosas son muy diferentes“.

La influenciadora también confesó que todos los cambios que ocurrieron en su vida la confundieron mucho:

“Yo me preguntaba por qué estoy sintiendo esto, si acabo de pasar por esto, cosas así, pero al final aprendí a aceptar mis sentimientos. Si yo la estoy cagando, me arrepentiré después; pero si estoy haciendo lo que mi corazón dice, es que uno tiene que seguir su intuición, lo que el corazón le diga”.

Luisa Fernanda también aprovechó para mencionar el video que fue emitido el fin de semana por el programa ‘La Red’, en el que aparece besándose con Pipe Bueno, y dijo que este le quitó “un peso de encima”; además, que quizá más adelante cuente su versión de la historia, pero que de momento está enfocada en su carrera musical y otros proyectos laborales.

Antes de referirse al tema, del que se empezó a especular luego de que la vieran besándose con el cantante popular, mencionó que en ella se siente tranquila porque amó demasiado al fallecido artista, quien murió a causa de una bala perdida en el barrio El Poblado, de Medellín.

“Yo lo di todo por una persona. […] No me privaba de decir lo mucho que amaba a esa persona (Fabio Legarda). Yo estoy tranquila. El procesó para mí ha sido más de aceptación, tengo que aceptar esta realidad. Aceptar que la persona no está y fuera de eso aceptar lo sucedido“, aseveró en el video.

Esta es la publicación, que fue rescatada por algunos usuarios de Instagram: