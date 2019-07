green

Por eso, en una entrevista con Vea le preguntaron a la intérprete por su ex y esa ruptura, y ella aseguró:

“Para mí, él ha sido y será siempre un ángel en mi vida, una de las personas más importantes. Desafortunadamente, ya no estamos juntos, no es por temas de terceros, ni por nada. […] Lo voy a querer toda la vida, el amor a veces se transforma”.

En la conversación, la artista también reveló que extraña “muchas cosas” de su relación con Iván, y añadió: “Es la costumbre, es tener una persona pendiente de ti todo el tiempo y que ya no esté”.

Asimismo, aseguró en la revista que luego del fin de su noviazgo con el productor musical no se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Es más, señaló que actualmente se está tomando un tiempo, pero no descarta volver a enamorarse.

“Luego de tantos años, siento que necesito un receso. En el momento no me visualizo con otra persona, por todo, por respeto a él, a mí. Aparte de eso, como que no ha llegado alguien que me enamore. Estoy abierta a lo que la vida me presente”, puntualizó.

Estas declaraciones de Paola, más otras que dio sobre su vida profesional y personal, se pueden leer completas en la reciente edición impresa de Vea, cuya portada es con la mencionada cantante y actriz, y sus compañeras de ‘Un bandido honrado’ Carolina Acevedo, Norma Nivia y Katherine Porto.

