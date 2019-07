View this post on Instagram

Triste fue lo que supimos que le pasó a la llanera @malexmu7. . A la participante del @desafiocaracol le secuestraron su perrito. Tal cual como lo leen, la desafiante tuvo que pagar un millón por un 'secuestro express' de 'Chimuelo'. . #Repost @malexmu7 (@get_repost) ・・・ A quien debes retar, impresionar, y superar es a ti misma. 💚⚡ 🌈 💚💚💚💚💚Feliz día familia 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚 #desafiosuperregiones #caracoltv #colombianas #latinas #strong #love #cute . . . . . . . . . #DesafioSuperRegiones #LaRed #DiaADia #Malex