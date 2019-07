View this post on Instagram

Ayer fue un día absolutamente espectacular desde el principio hasta el final. Me acuerdo que cuando nos comprometimos, de tantas cosas no sabíamos cómo cuadrar nada y fue ahí cuando conocimos a @bodastv @multimedia_productora personas demasiado especiales y profesionales que nos guiaron a tener a los mejores en nuestra boda. Gracias Pao y Juan porque Dios a través de ustedes nos permitió tener la mejor boda 🤗😊🥰. Y gracias a todos ustedes que participaron con tanto amor y pusieron lo mejor de sus talentos en cada detalle de nuestra boda. Gracias Dios, fuiste bueno!! . 📸: @multimedia_productora . 💒: @hacienda_lavictoria WP: @cuentiale @bodasdecuento . 💍: @kafejoyeros . 👠👞: @jorgeramirezshoes . 🤵🏻: @veronicarestrepo_vr . 👰🏻: @caminoalaltar . 🧥👑: @zaphiroluxury . 🥘: @casabistrocatering . 🌸🌿: @celebrabestial . 🍫🍰🍩: @stylish._moments Prod: @360groupcolombia . 🕺🏻🎤: @lamambaacidfolk