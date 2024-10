Por: Rastreando Famosos

Desde que Ornella Sierra y Miguel Bueno abandonaron ‘la Casa de los famosos’, han surgido rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos. Esta especulación se intensificó después de que la pareja se besara dentro del ‘reality’.

No obstante, la pareja parece no querer exponer su relación públicamente, y tal vez esa sea la razón por la que no han compartido detalles en las redes sociales.

Ornella Sierra y Miguel Bueno fueron captados muy juntitos en el concierto de Blessd

El artista de música urbana Miguel Bueno y la creadora de contenido Ornella asistieron al concierto del artista colombiano Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd. El concierto generó una gran cantidad de comentarios positivos en las redes sociales, y contó con la participación de artistas invitados como Maluma, Anuel y J. Quiles, entre otros.

La pareja se veía muy contenta disfrutando del espectáculo en compañía de algunos amigos. Un pequeño clip que fue subido en las redes sociales muestra cómo Miguel y la barranquillera aparentemente se dan un beso.

QUE DIGAN LO QUE DIGAN PORQUE SOMOS LOS QUE SOMOS Y ESTAMOS LOS QUE ESTAMOSS 😍😍😍#buernella https://t.co/KD4Xz1t2XR — Andreee888 (@mn4863068) October 26, 2024

Además, también fueron vistos en las calles de Medellín tomados de la mano, lo que generó diversas reacciones entre los seguidores y muchos afirman que la pareja estaría confirmando su relación.

El video en cuestión generó diversas reacciones entre los seguidores de la pareja. Algunos expresaron su emoción ante la muestra de afecto entre ambos, mientras que otros destacaron la discreción y privacidad con la que llevan su relación.

“Hubo un beso y un apretón de manos, qué emoción”, “Los adoro, son la pareja más hermosa”, “Qué lindo todo bajo perfil, sin que nadie moleste, todo a su manera”, fueron algunos de los comentarios.

