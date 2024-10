Sin duda, Ornella Sierra es una de las exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ que más repercusión ha tenido en las redes sociales. Su carisma y personalidad han cautivado a los seguidores y actualmente cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, donde comparte regularmente contenido diverso para su comunidad.

Por otro lado, también ha sido muy mencionada por su supuesto romance con el cantante Miguel Bueno, quien también fue participante en dicho ‘reality’. Aunque la pareja no ha hecho nada público, los fanáticos de la pareja creen que entre los dos sí existe algo más que una amistad y que solo quieren mantener su relación fuera de los medios y redes sociales.

(Lea también: Carla Giraldo y Cristina Hurtado volverían a presentar ‘La casa de los famosos’; esto dicen)

Recientemente, la barranquillera reveló que se sometió a un nuevo retoque estético y aunque mencionó que más adelante compartirá con sus seguidores cuál fue el procedimiento que se realizó, muchos de los internautas aseguran que dicho procedimiento se lo hizo en el rostro, ya que la joven mostró algunos moretones que tenía en su cara.

«Estuve 24 horas en Medellín haciéndome un retoquito. Por eso es que también tengo moretones en la cara. Después les digo qué me hice, pero no se preocupen, no se alarmen», expresó en sus historias de Instagram.