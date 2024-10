El pasado martes 16 de julio, la pareja del reconocido presentador Carlos Calero, compartió públicamente su diagnóstico de cáncer de seno a través de un emotivo video junto a sus hijos, Sofía y Carlos Jr. Calero.

La esposa del presentador de ‘La descarga’ decidió rapar su larga cabellera para dar inicio a su proceso de quimioterapia de la mano de su familia y aferrada en todo momento a Dios y la Virgen.

Esposa de Carlos Calero, Paulina Ceballos, habló del cáncer

La relacionista pública y mánager de ‘influenciadores’ colombianos, compartió el siguiente mensaje en conversación con el programa ‘Día a día’ por ser octubre, mes de la concientización del cáncer de seno.

“Siempre amanezco agradecida con Dios, viviendo el día a día, porque cada día es diferente. Voy un día a la vez. Confié en mis médicos, tengo fe en Dios y en la Virgen; siempre toco sus puertas y me las abren”, expresó con optimismo, la esposa de Carlos Calero, destacando la importancia del autoexamen para una detección temprana.

Ceballos, con una actitud positiva, afirmó: Me declaré sana desde el primer día que me diagnosticaron. No quiero saber los detalles de mi diagnóstico porque no quiero poner mi energía en eso. Vivo el presente, porque la vida es hoy, es ahora”.

Al ser consultada sobre si siente miedo, su respuesta es clara: “Me dicen si tengo miedo y digo que no, no tengo miedo, porque tengo fe. Declaré desde el primer día que estoy sana y que estoy bien. El amor lo cura todo, el amor sana”.

Su convicción de que cada amanecer es una oportunidad para agradecer a Dios refleja su fortaleza emocional. Ceballos también quiso transmitir un mensaje de tranquilidad respecto a la enfermedad:

“No estamos luchando contra la palabra cáncer; es una enfermedad que tiene varias posibilidades de supervivencia. Lo importante es vivir un día a la vez. Le digo a Dios: ‘Donde quieras, cuando quieras y cómo quieras’”. Su testimonio es una lección de resiliencia y fe, recordándonos que el amor y la gratitud son fundamentales en los momentos difíciles.

