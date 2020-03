green

Al parecer, el aislamiento está llevando a más de uno a inventar, y a creer, cualquier información, por absurda que parezca o involucre a una de las personalidades más queridas en Estados Unidos.

Eso fue lo que pasó con Oprah, quien rechazó tajantemente el rumor de que había sido arrestada por hacer dirigir una organización dedicada al tráfico sexual, cuando simplemente está en casa siguiendo las recomendaciones de aislamiento.

“Estoy siendo ‘troleada’ con una horrible y falsa cosa. No es verdad. No he sido allanada o arrestada. Solo desinfectante y distanciamiento con el resto del mundo. Manténgase a salvo todos”, escribió la presentadora en su cuenta de Twitter.

Just got a phone call that my name is trending. And being trolled for some awful FAKE thing. It’s NOT TRUE. Haven’t been raided, or arrested. Just sanitizing and self distancing with the rest of the world. Stay safe everybody.🙏🏾 — Oprah Winfrey (@Oprah) March 18, 2020

Estos son solo algunos de los mensajes que pusieron en la red social quienes se creyeron el cuento:

“Si Oprah realmente fue arrestada por tráfico sexual, ahora sí eso es todo. El rapto se acerca. No veremos el 2021”.

If Oprah Winfrey really got arrested for sex trafficking then that's it. The rapture is coming. We will not see 2021. — Kurosai #24 (@KurosaiSenpai) March 18, 2020

“Veo que #Opraharrestada está en tendencia. Al parecer se dice mucho que fue arrestada por tráfico sexual y que Harvey Weinstein la delató. Esto es sin confirmar, pero sí noté que no ha trinado en los últimos seis días”.

I see #opraharrested is trending. Seems like there is a lot of talk that she was arrested for child sex trafficking and that Harvey Weinstein ratted her out. This is unconfirmed, however, I did notice that @Oprah has not tweeted in 6 Days. — Fallout🌷🐉 (@cryptofallout) March 18, 2020

“* Ver que Oprah Winfrey está en tendencia *

Yo: espero que no sea corona…

Twitter: Oprah fue arrestada por tráfico sexual

Yo: ”