En una entrevista, el compositor vallenato Ómar Geles contó cómo surgió la canción ‘Cuando casi te olvidaba’, inmortalizada en la voz de Los Diablitos.

(Lea también: Silvestre Dangond puso precio por las estrellas a fotos suyas vestido como en ‘Star Wars’)

De acuerdo con la versión del compositor en la entrevista que también develó con cuántas damas ha estado, una mujer, quien fue su pareja sentimental, le fue infiel en repetidas ocasiones.

“Yo me fui para Barranquilla, pero solo 3 meses, cuando estaba despechado por un amor que me pegó una cachera y yo dije: ‘Me voy de aquí’. Cuando me fui para Barranquilla cogí todas las cosas de ella y lo que me había regalado e hice una hoguera y quemé todo eso”, recordó.

Y agregó que lo último que le faltaba por tirar era un peluche de gorila. “Lo miré a los ojos y sentí que me dijo: ‘No me quemes, que yo no tengo nada que ver’. Entonces no lo quemé pero sí lo tiré por la ventana de un tercer piso”, contó mientras se reía.

(Vea también: Hermano de Kaleth Morales reveló datos inéditos de la grabación de ‘Dame un beso’)

Posteriormente, luego de estar 3 meses en Barranquilla, se devolvió a Valledupar. “A los 8 meses me encontré una servilleta con los labios rojos de ella pintados y decía: ‘Para mi chocolatín’”.

A partir de allí decidió componer la canción ‘Cuando casi te olvidaba’, en la que justamente inició con ese acontecimiento.