Al conmemorarse este 9 de junio el natalicio número 40 del fallecido cantante Kaleth Morales, su hermano Kanner recordó una anécdota que marcó sus inicios en la música vallenata y la continuidad de la dinastía Morales.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante relató el día en el que grabó la canción ‘Dame un beso’, incluida en el álbum ‘Único’, lanzado al mercado como homenaje póstumo a Kaleth y en el que se incluyeron canciones de su autoría.

“Mi primera grabación fue cuando murió mi hermano Kaleth; en octubre se estaba trabajando en un álbum póstumo y hay una canción que se titula ‘Dame un beso’ de la autoría de Gaby Arregocés y ahí tuve la oportunidad de cantar con mi hermano Kaleth. Esta canción inicialmente la iba a cantar Keyner, pero como no estaba al 100 % después del accidente, Juank Ricardo llamó a los directivos de Sony para que yo la grabara”, relata Kanner.

El artista contó que estaba nervioso de hacer la grabación, pero que luego de escuchar la canción, los productores y directivos de la disquera Sony Music no sabían diferenciar su voz con la de su hermano, por el parecido tan grande.

“Cuando empecé a grabar la primera fase recuerdo que Norberto Domínguez se miró con Juank Ricardo, cogió el micrófono y me dijo: ‘Este muchacho puede servir’, pero por genética, obviamente mi voz tenía muchas cosas de Kaleth y listo, cuando terminé de cantar la canción la gente de Sony se preguntaba dónde cantaba yo porque escuchaban la misma voz”, narró.

Por último, Kanner reveló la reacción de su padre Miguel Morales al escuchar la canción. Confesó que siente gran satisfacción al escuchar este tema en las plataformas digitales y agradeció a los seguidores de la dinastía Morales por apoyarlos siempre.

“Mi papá se puso a llorar, me felicitó y me dijo que él no sabía que yo cantaba… Gracias a Dios pude darme la satisfacción de grabar una canción al lado de mi hermano, en Bogotá la disquera Sony nos hizo nuestro primer contrato y así empezó esto tan bonito de cantar”, finalizó.