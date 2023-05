“No me monto en un carro con esos 3 ni si me dan el número del baloto”, fue el trino de Dida Silva en Twitter, usuario que originó una polémica en la red social por su mensaje algo pasado de tono, el cual hizo alusión a los trágicos accidentes de tránsito donde perecieron los cantantes vallenatos Patricia Teherán, Martín Elías Díaz y Kaleth Morales.

(Vea también: Patricia Teherán, se cumplen 28 años sin la ‘Diosa del vallenato’)

No me monto en un carro con esos 3 ni si me dan el número del baloto 😳 pic.twitter.com/4gLAthxuY9

Aunque en primera instancia el joven DJ no le dio vueltas al asunto y lo tomó como una simple salida en falso del internauta, a través de un video volvió a referirse sobre el mensaje de fondo que el usuario le estaba dando a la sociedad, al burlarse de la suerte de tres familias reconocidas en el ámbito musical.

El hijo de Patricia Teherán, con oídos abiertos a las críticas, pero con el recuerdo vivo de esa triste situación que marcó su vida, les envió un consejo a los que sacan provecho de un hecho desafortunado:

“Saquen tanto remordimiento que tienen dentro. No sé si es que piensan que uno por ser cantante va a andar en el medio. Creen que uno no tiene corazón, pero bueno, ya ni modo, cada loco con su tema. Yo estoy tranquilo, oyeron”, les dijo a los que apoyaron las burlas del mencionado usuario de Twitter.

Acá, el video de Álex Teherán:

Luego de expresado su punto de vista acerca de las burlas, los comentarios de muchos apoyándolo llegaron a la publicación hecha por la página ‘Blog vallenato’:

“La gente se deja de reír de las tragedias que han vivido los demás hasta que les toca vivirla y que se les burlen en la cara”, “la gente no ha entendido que si no tiene nada bueno que aportar, es mejor quedarse callado”, “eso no es chiste, eso no es humor negro. ¡Eso es gente sin corazón! Qué tristeza la falta de empatía en todo esto”, fueron algunos de los comentarios en redes.