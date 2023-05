A través de sus redes sociales, Alex Teherán, hijo de la fallecida cantante de música vallenata Patricia Teherán, se refirió al comentario sobre una fotografía en la que aparece acompañado de Samuel Miguel Morales y Martín Elías Jr., hijos de los fallecidos artistas Kaleth Morales y Martín Elías Díaz.

“Me cogieron de parche la foto, pero así los amo, menos mal no tengo carro… Tienen el infierno ganado”, respondió Alex Teherán al usuario que bromeó con la fotografía haciendo alusión a la causa de la muerte de los artistas vallenatos.

(Vea también: [Video] “Nos despidieron a todos”: hermano de Darío Gómez destapó lío con hija del artista)

“No me monto en un carro con esos 3 ni si me dan el número del baloto”, fue el trino de Dida Silva en Twitter, usuario quien irónicamente se define como “Fiel martinista” y por el cual se originó una polémica en la red social.

No me monto en un carro con esos 3 ni si me dan el número del baloto 😳 pic.twitter.com/4gLAthxuY9

— DidaSilva (@Didasilva91) May 27, 2023