Con la partida de Patricia Teherán, considerada la reina del vallenato, las mujeres perdieron espacio en este género musical, que ha sido dominado en mayor parte por los hombres, muchos de ellos considerados grandes ídolos del folclor colombiano.

Sin embargo, desde hace unos años esa tendencia se ha intentado cambiar y cada vez más hay mujeres que intentar ingresar a este género, algunas lo han hecho con éxito y otras están haciendo sus primeros pinos.

Precisamente, en ‘La Red’ se reveló cómo es la relación de las mujeres cantantes en el vallenato y se indagó sobre si ellas son unidas o aún falta más integración para que tengan mayor protagonismo.

“Piensan que el vallenato es una competencia. Aquí el sol brilla para todo el mundo, entonces siempre hay trabajo para todos. Vamos a intentarlo, no he tocado la puerta y me motiva a poder decirle a una colega que hagamos algo bonito”, dijo Ana del Castillo sobre la relación con sus compañeras.

Ana del Castillo y la poca comunicación con sus colegas

Además, la cantante Margarita Doria reveló que entre ellas se creó un grupo de WhatsApp y contó detalles de cómo era la comunicación en ese espacio: “Se llama mujeres al poder, tiene de imagen un acordeón y una muñeca bailando. Era para hacer música, colaboraciones, crear contenido y apoyarnos cuando cada quien sacar algún álbum. La administradora del grupo escribió: ‘La que no escriba, la eliminó’ y sacó a Ana del Castillo“.

Finalmente, Natalia Curvelo, otra artista, contó si se han hecho los esfuerzos por integrarse y si estaría dispuesta a hacerlo: “No se me ha presentado la oportunidad con ninguna, pero estoy presta a cualquier cosa. Pienso que es más falta de gestión, no hay egoismo, ni riña, estoy bien con todas”.