El tradicional Festival Vallenato, el evento más importante del folclor Caribe, llega a su fin este domingo 30 de abril en el famoso parque construido como tributo a la ‘Cacica’ Consuelo Araújo Noguera.

A la plaza ubicada Valledupar, Cesar, han acudido cientos de miles de fanáticos del género musical, que a lo largo de su historia ha tenido grandes intérpretes y compositores como Leandro Díaz, Rafael Escalona, ‘Juancho’ Polo Valencia, Adolfo Pacheco, Diomedes Díaz, ‘Poncho’ Zuleta, Jorge Oñate, entre otros, para disfrutar de los conciertos, concursos y presentaciones artísticas.

Aunque hasta el momento el festival se ha desarrollado con normalidad, tan solo un lunar por desmanes protagonizado por un grupo de jóvenes, algunos turistas se han quejado por supuestos cobros excesivos en alimentos, bebidas y hasta en parqueaderos.

Asistente se quejó por el alto precio en parqueadero del Parque de la Leyenda Vallenata

Clara, una usuaria de Twitter que se identifica en esa red social como @ErresHumano1, no estuvo de acuerdo con el cobro de 25.000 pesos por el tiempo que estuvo estacionado su vehículo en el parqueadero del Parque de la Leyenda Vallenata, donde esta noche se presentará el ‘Pretty Boy’ Maluma.

A través de una publicación, la mujer mostró el recibo de pago y su inconformismo por lo que para ella fue un cobro excesivo por parte de los funcionarios que manejan el estacionamiento.

“Servicio de parqueadero en el Parque de la Leyenda $ 25.000. Un espacio que supuestamente es público; sin embargo pensé que era por lo menos bajo techo, pero que va solo monte por todos lados y más ná. Qué negociazo, el colmo del abuso”,

Acá, la publicación de la usuaria de Twitter @errshumano1:

Servicio de parqueadero en el parque de la leyenda $25.000, un espacio que supuestamente es público, sin embargo pensé que era por lo menos bajo techo, pero que va solo monte por todos lados y más ná.😬😂🫰q negociazo, el colmo del abuso pic.twitter.com/iLPWWaWPLV — Clara (@ErresHumano1) April 30, 2023

A pesar de que recibió el apoyo de algunos de sus amigos, otros les dieron a entender que ese es el precio normal que se paga para esta época de festival, por el estacionamiento de un vehículo en dicho parqueadero.

“Alguien que nunca ha ido al parque”, “cuando por primera vez vas al parque. Y cuando se entere que la botella de agua vale 10k se muere”, Un precio razonable para un evento tan grande como el Festival Vallenato. En otras partes de Colombia cuenta más”, fueron algunos de los mensajes.

Pese a que le bajaron la caña por su comentario la mujer se sintió feliz por su experiencia en el evento que le hace tributo a la música vallenata: “Tenía mis años de no venir al parque. Me lo gocé muchas veces, pero no era tan costoso la verdad”.