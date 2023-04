Este sábado 29 de abril, en el coliseo de la Feria Ganadera, sonaron las 30 composiciones que aspiran a convertirse en la canción inédita del Festival Vallenato 2023. Una de esas composiciones nació en el seno de la dinastía Díaz.

Diomedes Dionisio Díaz Aroca, uno de los hijos de Diomedes Díaz, decidió participar en el Festival Vallenato con su merengue ‘Las canciones de Luis Enrique’.

(Vea también: A concursante del Festival Vallenato se le partió la guacharaca y su reacción es viral)

Por su nombre y apellido, Dionisio es una de las caras más reconocidas del concurso. EL PILÓN dialogó con el cantautor sobre su canción, que además de componer, también es el encargado de interpretarla.

¿En qué se inspiró? “No conocí a fondo la vida de Luis Enrique Martínez, pero me inspiré en sus canciones. Yo escuchaba sus títulos y me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, ‘La ciencia oculta’, ‘La cereteñita’, y nombres de mujeres, que ya eso no sale: ‘Maricela’”, contó Diomedes Dionisio, quien además del nombre y apellido, también heredó el talento musical de su padre.

(Vea también: Compositor se inscribió con canción ‘Jajaja’ y más curiosidades del Festival Vallenato)

Diomedes Díaz fue uno de esos cantautores que se atrevió a cantar canciones que iban con nombre propio. En 1976 incluyó el paseo ‘Isabel Cristina’ en su segundo álbum musical ‘Tres canciones’. Junto a él, otros artistas también inmortalizaron a musas como ‘Matilde Lina’, ‘Alicia Adorada’, entre otras.

“El maestro era directo: si era para Maricela, ese era el nombre que llevaba la canción. Eso me llamó mucho la atención”, contó Dionisio. Sin embargo era difícil contar la vida del ‘Pollo Vallenato’ en una sola canción, por eso Dionisio decidió nombrar solo los títulos en su merengue.

Lee También

Con la autoridad de su apellido se dio el permiso de hablar por el ‘El Pollo’, que hace más de 27 años partió de este mundo, para enviar agradecimientos a Carlos Vives por internacionalizar su música.

“Sabiendo que Carlos Vives le grabó ‘Los Clásicos de La Provincia’ y lo internacionalizó, me di el permiso de decir que mandó un recado conmigo: que salude a Egidio Cuadrado y Carlos Vives, porque ellos me internacionalizaron”, agrega el cantautor vallenato.

Pese a su experiencia y más de 20 años en escenarios, el viernes tuvo que pelear contra los nervios. Era la primera vez que estaba en una tarima frente a los jurados del Festival Vallenato.

“Le contaba a mis amigos que yo he cantado en conciertos de 40.000 personas, y es un nervio normal, pero ayer (viernes) me sentí demasiado nervioso, como si estuviera empezando, como si nunca me hubiera montado en una tarima”, relató Dionisio.

El hijo de Diomedes Díaz hace parte de la lista de herederos musicales que participan este año en la categoría Canción Inédita del Festival Vallenato. “Hay talento. Hay una nueva generación de compositores, hijos de grandes artistas. Es la segunda generación y eso me alegra”, contó.

Además de Diomedes Dionisio, participa Enrique José Gutiérrez, hijo del compositor y cantante Gustavo Gutiérrez. El menor de los cuatro hijos postuló el paseo ‘Defendiendo el legado’.

Wilson Rafael Sánchez, hijo del compositor Rafael ‘Wicho’ Sánchez, competirá con el paseo ‘Una llovizna’. Héctor Alfonso Cotes, hijo del compositor Lázaro Alfonso Cotes Ovalle, presentó su merengue ‘Artistas de qué’. A Lázaro Cotes, en 1975, Jorge Oñate le grabó ‘La parranda y la mujer’.

Esta entrada la puede encontrar en El Pilón.