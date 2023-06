‘El retrato de mi presente’ es el título de las fotografías de colección, edición limitada, del cantante de música vallenata Silvestre Dangond, que empezaron a comercializarse desde el pasado viernes 10 de junio.

Las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo José Vergara, conocido artísticamente como Frankie Jazz, y en las que el cantante, que por fin abrirá su restaurante, intenta personificar a los personajes de la saga audiovisual ‘La Guerra de las Galaxias’.

Añadió: Lo intenté en (el álbum) La Novena Batalla, pero me fui de lado de militar, luego con ‘Gente valiente’, pero lo hicimos de otra forma y estando un día en Bogotá le dije a José que no me quería morir sin hacer las fotos de la vestimenta de la ‘Guerra de las Galaxias’ y lo hicimos”.