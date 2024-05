Los datos y las curiosidades que han dejado la partida de Ómar Geles siguen saliendo a la luz. Esta vez se conoció una coincidencia que lo liga con su colega Kaleh Morales.

Pues, hace poco, se publicó un video en el que el ‘Diablito’ les hizo una petición a sus seguidores como si te tratara de un presagio: “Si algo me llega a pasar en la vida, quiero que me recuerden con esta canción”.

Se trata de su composición a ‘Blanco y negro’, un tema que fue un éxito bajo la interpretación de Silvestre Dangond.

Esta es la publicación en X que salió a la luz:

“Si algo me llega a pasar en la vida quiero que me recuerden con esta canción” Omar Geles. Nojoda ombe! pic.twitter.com/qsD7i9lJU3 — R A S P A O’ (@Raspao__) May 22, 2024

Sin embargo, varios fanáticos del género recordaron que el fallecido Kaleth Morales hizo la misma petición con esa melodía durante un concierto en la ciudad de Cúcuta.

“En la música vallenata, uno siempre tiene una canción que le llega al corazón. Para mí, esta es la canción que me llega al corazón y si algún día, me pase lo que me pase o siempre me encuentre presente, quiero que me recuerden con esta canción y digan: ‘Esta es la canción que le gusta a Kaleth Morales’”, afirmó el hijo de Miguel Morales.

Son 19 años de diferencia entre la muerte de los dos artistas, pero esta es una canción que los une en lo terrenal y en la posteridad.

