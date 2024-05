Silvestre Dangond, Ana del Castillo y otros de los colegas de Geles han tenido que atravesar duros momentos llenos de dolor, pero nada comparado con el sentimiento de sus familiares.

Su hija Stephani Geles, una de las consentidas de la familia, compartió el video que su padre le había enviado casi un mes exacto antes de fallecer. Como casi presintiéndolo, el compositor de ‘Los caminos de la vida’ le hizo saber a su hija que fue una de las personas más importantes para él:

“Querida hija, algún día, cuando se acaben las páginas de mi vida, tú serás uno de mis mejores capítulos. Y sí, sé que probablemente ahora mismo no estaré, pero procura tenerme en tu corazón, porque tú siempre estás en el mío y nada ni nadie, ni siquiera el tiempo, lo podrá cambiar. Te quiero, hija”.

Sin duda, dichas palabras le tocaron el corazón a Stephani, quien respondió con un largo texto en el que afirmó que no entendió el mensaje en ese entonces:

“Mi todo, mi vida entera, me dejaste sin palabras. Tú eres mi libro favorito, mi capítulo, mi inicio, mi nudo, mi desenlace, mi fin. Eres mi todo por siempre y para siempre, papito lindo de mi vida. Me duele, mi vida, me duele el alma, me duele tanto todo que ni sé dónde es que me duele. Te extraño desde ya. Nunca entendí ese mensaje en ese momento y no lo quiero entender ni hoy ni nunca. ¿Por qué, papi, por qué?”.

Geles está muy triste con la partida de su padre y, sin duda, el video será algo que marque su vida.

